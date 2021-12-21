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Ayçiçek yağı yüklü tanker paniğe neden oldu! Boğaz trafiği askıya alındı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti.

21.12.2021 - 13:43 |
Ayçiçek yağı yüklü tanker paniğe neden oldu! Boğaz trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı" denildi.

Ayçiçek yağı yüklü tanker paniğe neden oldu Boğaz trafiği askıya alındı

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