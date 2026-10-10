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GündemDüzce’de çiftçiye dev destek: 139 üreticiye 207 bin fide ve tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı!
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Düzce’de çiftçiye dev destek: 139 üreticiye 207 bin fide ve tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı!

10.10.2026 - 12:40Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Düzce’de çiftçiye dev destek: 139 üreticiye 207 bin fide ve tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı!

Düzce’de tarımsal üretimi artırmak, atıl arazileri üretime kazandırmak ve çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yürütülen projelerde dev bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 299 üreticiye toplam 2 milyon 649 bin 540 TL tutarında sertifikalı fide ve tohum desteği sağlandı.

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