Düzce’de çiftçiye dev destek: 139 üreticiye 207 bin fide ve tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı!
10.10.2026 - 12:40Güncellenme Tarihi:
Düzce’de tarımsal üretimi artırmak, atıl arazileri üretime kazandırmak ve çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yürütülen projelerde dev bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 299 üreticiye toplam 2 milyon 649 bin 540 TL tutarında sertifikalı fide ve tohum desteği sağlandı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin