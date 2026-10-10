Kasapoğlu; Engelli vatandaşlarımız için düzenlediğimiz kampları arttıracağız

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TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Çanakkale Valiliği’nin iş birliği, Serebral Palsi Meclisi, SERÇEV, Hayatı Engelsiz Paylaşım Derneği, Adıyaman Serebral Palsililer Derneği, Bartın Otizm Engelliler Derneği, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ve Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) katılımı ile düzenlenen kamp, farklı şehirlerden serebral palsili gençleri ve ailelerini bir araya getirdi.

Üç gün süren programda serebral palsili gençler spor ve atölye faaliyetlerine katılırken aileleri de uzman eğitimleri ve kişisel gelişim oturumlarından yararlandı.

“Gençlerimiz ve aileleri birlikte katıldı”

Programa ilişkin değerlendirmesinde Kasapoğlu, “Serebral Palsili Gençler ve Aileleriyle Pilot Kamp Programı’nı Çanakkale’de tamamladık. Farklı şehirlerden gelen 30 serebral palsi'li genç ve 60 kişilik refakatçi ailemizi bir araya getiren üç günlük kampta gençlerimiz spor ve atölye faaliyetlerine katıldı. Ailelerimiz de uzman eğitimleri ve kişisel gelişim oturumlarından yararlandı. 24 Genç gönüllü, ⁠9 Gençlik lideri, 6 Özel Eğitim Öğretmeni, 8 Gençlik ve Spor Antrenörü, ⁠7 Psikolog, 5 Sağlık uzmanı, 2 Güzel Sanatlar Eğitmeni ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu uzmanlarının katıldığı kamp sürecinde katılım düzeyi, etkinliklerin bireysel ihtiyaçlara uyarlanabilirliği, fiziksel ve programatik erişilebilirlik, gençlerin ve ailelerin memnuniyeti, karşılaşılan güçlükler, sağlık ve güvenlik süreçleri, eğitici ve gençlik liderlerinin gözlemleri ile gençlerin doğrudan önerileri izlendi ve değerlendirildi. Bir gencimizin hayatına dokunan çalışmanın, ailesinin hayatında da karşılık bulmasını önemsiyorum. Çanakkale’de düzenlediğimiz pilot kampı bu anlayışla hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

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“Hedefimiz programı geliştirmek ve yaygınlaştırmak”.

Çanakkale’de gerçekleştirilen pilot kampın ardından programın kapsamını genişletmeyi amaçladıklarını belirten Kasapoğlu, “Bu yönüyle pilot programdan elde edilen deneyim, Komisyonun engelli bireylerin sosyal hayata etkin ve eşit katılımının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarına sahadan somut veri sağlaması; iyi uygulamaların

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından örnek bir niteliğe haiz. Hedefimiz, bu pilot programı geliştirerek farklı engel gruplarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak.” dedi.

Kasapoğlu, programın hayata geçirilmesine katkı sunan kurumlara ve çalışanlara teşekkür ederek şunları kaydetti:

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“Programın gerçekleşmesine destek veren tüm kurumlarımıza, komisyon uzmanlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”