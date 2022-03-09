Ayçiçek yağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Resmen açıkladılar, Rusya'dan Türkiye'ye...
Ayçiçek yağı ile ilgili son dakika gelişmesi. Resmen açıkladılar. Rusya'dan Türkiye'ye tonlarca ayçiçek yağı geliyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı 4 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığı duyuruldu. Gemilerden bir 15 Mart'ta, üçü 17 Mart'ta Türkiye'de olacak. İşte son dakika haberinin detayları...
09.03.2022 - 18:32 |
Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) March 9, 2022
Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır.