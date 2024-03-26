Ayasoya'da tarihi restorasyon! Söküm işlemi başladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Restorasyon projesi kapsamında tarihi caminin Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan II. Bayezid Minaresi'nin en üst bölümünden, alt bölümüne kadar çelik iskele ve yapılar kurulmuştu.

Çalışmalar sırasında, II.Bayezid Minaresi'nde bir çatlağa rastlanmış, bilim kurulunun incelemeleri doğrultusunda minarenin söküm işleminin gerçekleştirileceği ve gerekli onarımlar yapılarak restorasyonun süreceği bilgisi verilmişti. Proje çerçevesinde II.Bayezid Minaresi'nde yaklaşık iki haftadır devam eden çalışmalarla alemin yerinden kaldırıldığı, külahın ise söküm işleminin başladığı görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden çalışmayla ilgili bilgi verildi.

TESLİMAT EKİM'DE, CEPHE VE MİNARE RESTORE EDİLECEK

Yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii II. Etap Restorasyon (Uygulama) İşi'ne 06.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır. Restorasyon kapsamında yapının dış mekânını oluşturan cephe, minare gibi alanlarında çalışılacaktır. İlk olarak çalışma alanı için çevre kapama yapılmış, II. Bayezid Minaresi sökümü için onaylı proje doğrultusunda çelik minare platformu imalatı tamamlanmıştır. Minare platformu üstüne iskele kurulmuştur. 23.02.2024 tarihli bilim kurulu kararında tamamlanan minare iskelesine güvenlik amaçlı 1.5 santimetre boşluklu yanmaz file sarılmasına karar verilmiş ve imalat tamamlanmıştır. II. Bayezid minaresinde Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapılarak, onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ve minarede gerekli taş imalatları yapılacaktır. Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır. Daha sonra minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler sökülmüştür. Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak ve altındaki ahşap karkasın tespitleri yapılmış ve durum tespit paftaları hazırlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 18 metre tek parça seren direği ve onu destekleyen 16 tane yaklaşık 11 metre uzunluğunda gönder direği mevcuttur" ifadeleri yer aldı.

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