Ayasofya-i Kebir Cami-i Åžerifi'nde KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan duyurulan yeni dÃ¼zenleme 15 Ocak itibarÄ±yla baÅŸladÄ±. Camiye ibadet etmek iÃ§in gelenler ile kÃ¼ltÃ¼rel amaÃ§la ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirenlerin ayrÄ±lmasÄ± ve giriÅŸlerde oluÅŸan yoÄŸunluklarÄ±n da Ã¶nlenmesi amaÃ§lanarak hayata geÃ§irilen dÃ¼zenleme ile yabancÄ± turistlerin tarihi yapÄ±ya gerÃ§ekleÅŸtirecekleri ziyaretin Ã¼creti 25 Euro oldu.Â



Ziyaret ve ibadet giriÅŸlerinin ayrÄ±lmasÄ±yla birlikte, uygulamanÄ±n ilk haftasÄ±nda Ayasofya Camiiâ€™nde kÄ±lÄ±nan ilk Cuma namazÄ±nda ibadet iÃ§in gelenlerin sÄ±ra beklemeden, rahatÃ§a iÃ§eri girdi. Â VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Ã‡etin, "Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe soktuÄŸumuz uygulamayla beraber ziyaret iÃ§in gelenlerin ve ibadet iÃ§in gelenlerin hem giriÅŸlerini hem de Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Bu yÃ¶netim planÄ± aslÄ±nda ziyaretÃ§ilerimizin Ã§ok daha planlÄ± ÅŸekilde, kaliteli ÅŸekilde Ayasofya Camiiâ€™ni ziyaret edebilmesini saÄŸlayacak. Herkes mutlu olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi.

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"ZÄ°YARETÃ‡Ä° YOÄžUNLUÄžUNUN Ã–NÃœNE GEÃ‡MEK Ä°Ã‡Ä°N YAPILAN BÄ°R Ã‡ALIÅžMA"



Ayasofya Camiiâ€™nin turistlere Ã¼cretli hale gelmesinin ardÄ±ndan ilk Cuma namazÄ± vaktinde ibadet iÃ§in gelenlerin sÄ±ra beklemeden iÃ§eri girdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Ã‡etin, "UNESCO tavsiyesi Ã¼zerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan Ayasofya Camii ZiyaretÃ§i YÃ¶netim PlanÄ± UygulamasÄ±, 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulamaya sokuldu. Daha Ã¶nce Sultanahmet tarafÄ±ndaki kapÄ±dan hem ziyaretÃ§ilerimizi hem de ibadet iÃ§in gelen misafirlerimizi almaktaydÄ±k. Bu durumda haliyle Sultanahmet MeydanÄ±â€™na uzayan kuyruklara sebebiyet veriyordu. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe soktuÄŸumuz uygulamayla beraber ziyaret iÃ§in gelenlerin ve ibadet iÃ§in gelenlerin hem giriÅŸlerini hem de Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Haliyle bu da cami iÃ§erisindeki belli bÃ¶lÃ¼mlerde yaÅŸanan ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma oldu. Muvaffak da olduk gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. BugÃ¼n planÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ilk Cumaâ€™sÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. ArtÄ±k Ayasofya Camiiâ€™nde ibadet iÃ§in gelenlerle ilgili bir kuyruÄŸumuz yok. Ziyaret iÃ§in gelenler de ziyaretlerini galeri katÄ±nÄ±, 3. Ahmet Ã‡eÅŸmesi tarafÄ±ndaki giriÅŸ kapÄ±sÄ±ndan yani ayrÄ± bir giriÅŸten iÃ§eri girerek gerÃ§ekleÅŸtirebiliyorlar. Bu YÃ¶netim PlanÄ± aslÄ±nda ziyaretÃ§ilerimizin Ã§ok daha planlÄ± ÅŸekilde, kaliteli ÅŸekilde Ayasofya Camiiâ€™ni ziyaret edebilmesini saÄŸlayacak. Herkes mutlu olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"RAHATÃ‡A Ä°Ã‡ERÄ° GÄ°RÄ°YORUZ"



Cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lmak iÃ§in camiye gelen Erdem AdÄ±yaman, "Ayasofyaâ€™nÄ±n cami olmasÄ± hakikaten Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸey. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tarihi ve manevi aÃ§Ä±dan bizim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli. Uygulama Ã§ok gÃ¼zel oldu. ArtÄ±k rahat rahat girip, ibadet yapabiliyoruz. Manevi olarak da iyi hissettiriyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± bizlere Ã¶nemli insanlardan kalmÄ±ÅŸ. ZamanÄ±nda zorluklar Ã§ekerek alÄ±nmÄ±ÅŸ yerler. Ã–nceden burasÄ± Ã§ok kalabalÄ±k olurdu, Ã¶zellikle de yazÄ±n. Ama ÅŸimdi kalabalÄ±k yok, iÃ§eri rahatÃ§a girebiliyoruz" dedi.

â€œKALABALIK OLMAMASI Ã‡OK GÃœZEL"



Cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lmak iÃ§in AvcÄ±larâ€™dan Ayasofya Camiiâ€™ne gelen Eren Ã–zdemir, "AvcÄ±larâ€™da oturuyorum. Namaz iÃ§in buraya gelmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ama kalabalÄ±k olur iÃ§eri giremem sanÄ±yordum. Namaza da az bir zaman kalmÄ±ÅŸtÄ±. Geldim, baktÄ±m, kalabalÄ±k yok. RahatÃ§a iÃ§eri girebiliyorum. Memnun oldum. EmeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ederim. Bu kadar ihtiÅŸamlÄ± ve tarihi olan bir yerde, Fatih Sultan Mehmet gibi Ã¶nemli insanlarÄ±n dokunduÄŸu yerlerde namaz kÄ±labilmek manevi olarak Ã¶nemli. Ben evime yakÄ±n camide de namazÄ±mÄ± kÄ±labilirdim ama burada kÄ±lmak Ã§ok Ã¶zel. KalabalÄ±k olmamasÄ± da Ã§ok gÃ¼zel olmuÅŸ gerÃ§ekten" ifadelerini kullandÄ±.

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