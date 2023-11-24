Avukata küfretti hayatı karardı! 3 yılda 600 bin lira kaybetti

Beykoz’da iddiaya göre, 3 yıl önce sosyal medya üzerinden bir şahsa hakaret eden Mustafa Hançer, bir avukat tarafından davalık oldu. ‘Hakaret ve küfür’ ettiği gerekçesiyle dava sürecini başlatan avukat, ardından Mustafa Hançeri tahrik ederek kendisine de hakaret ettirdi. Hançer'e toplamda 50'ye yakın dava açan avukat, Hançeri 600 bin lira zarara uğrattı.

Mustafa Hançer'in iddiasına göre avukat ‘hakaret ve küfür’ ettiği gerekçesiyle insanlara dava açmakla kalmayarak, sahte hesaplar üzerinden vatandaşların kendilerine hakaret etmelerini sağlayarak tazminat davası açtı ve maddi zarara uğrattı. İddiaya göre 25 bine yakın kişi avukatın açtığı davalardan yüklü miktarda para kaybetti.

Yaşadığı durumdan dolayı Mustafa Hançer, iki kere intihar girişiminde bulundu. UYAP’a telefon numarasının verildiğini söyleyen Hançer, avukatı arayarak isyan etti, ardından arama yasağı olduğu gerekçesiyle bir süreliğine hapse gönderildi. Mustafa Hançer’in dava paralarını ödeyebilmesi için çevresindekilere 300 bin lira borçlandığı öğrenildi. Hançer yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

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“Evimde huzurum ve mutluluğum kalmadı bütün hayallerimi bu avukat alıp gitti”

Avukat mağduru vatandaş Mustafa Hançer, “Sosyal medya üzerinden şahsıma 50’ye yakın dava açıldı. Şu ana kadar 600 bin liraya yakın para kaybettim. 3 yıl içerisinde Ankara’ya 6 kere mahkemeye gittim. Bu avukatın Türkiye genelinde açmış olduğu davalar, 25 bine yakın. Arabama 5 sefer haciz geldi, karavanım gitti. Şu anda 300 bin lira civarında borçlandım. Borçları ödeyemeyecek duruma geldiğimde evimde kriz geçirdim, polis ve ambulans geldi.

Bir diğerinde boğaz köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundum. Beni ikna ettiler her şeyi halledeceklerini söylediler ama hiçbir şey halledilmedi. Şu ana kadar 3 yıldır uyku uyumuyorum. Evimde huzurum ve mutluluğum kalmadı bütün hayallerimi bu avukat alıp gitti. 6 kere hapise girdim ve avukatı aradığımda arama yasağının olduğunu öğrendim. Daha önce bilmediğim için beni 5 kere hapise soktular. UYAP’a benim telefon numaramı verdikleri için onları uyardım ve 35 gün hapis yattım. Toplamda 89 gün hapis yattım, 19 günü hücrede geçti” dedi.

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“Sadece 5 dava için benden istenilen para 705 bin lira”

Sözlerine devam eden Hançer, “Şu ana kadar görülen davaların haricinde 15’e yakın davam var. Sadece 5 dava için benden istenilen para 705 bin lira. Benim buradaki tek maksadım, benim düştüğüm duruma başkalarının da düşmemesi. Bu kişiler aynı zamanda sahte hesaplar üzerinden milletin şah damarına basacak yayınlar yaparak insanların bu kişilere hakaret etmelerini sağlayarak tazminat davaları açıyorlar. 150’ye yakın elimde dosya var. Bilirkişiler tarafından bu dosyaların incelenmesini istiyorum, çünkü bir tane davaların üzerine bir dava daha açıyorlar. Bu durum beni huzursuz, mutsuz etti ve hayata küstürdü” diye konuştu.