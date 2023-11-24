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İndirimi duyan AVM'lere koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Şahane Cuma adı verilen indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

24.11.2023 - 12:34 | | Gülşah KAHVECİ - Emin YEŞİL - Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL,(DHA)-
İndirimi duyan AVM'lere koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi. Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle  alınmaya başlandı.

İndirimi duyan AVMlere koştu Uzun kuyruklar oluştu

İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı. Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü.

İndirimi duyan AVMlere koştu Uzun kuyruklar oluştu

Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

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