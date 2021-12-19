Avukat şüphelendi, 'lüks villa' dolandırıcısı yakalandı

Ankara Barosu avukatlarından Nuran Özdemir, Çankaya ilçesinden bulunan lüks villasının satışı için kendini Etham Salomon olarak tanıtan Erkan Gürsoy ile anlaştı. Erkan Gürsoy, İsrail vatandaşı olduğunu ve büyükelçilikte görev yaptığını belirterek, villayı da yanında bulunan ve yakında evleneceğini söylediği kız arkadaşına alacağını ifade etti. Erkan Gürsoy ayrıca, Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri sürüp, ödeme planı konusunda kolaylık talep etti. Bunun üzerine şüpheye düşen Özdemir, paranın bir kısmını İsrail Büyükelçiliği'nin, bir kısmını da İstanbul Kapalıçarşı'da sarraf olan babasının ödeyeceğini, tapunun da başka birinin üzerine yapılacağını söyleyen kişiyi İsrail Büyükelçiliği'ne sordurdu. Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine, satıştan vazgeçtiğini bildirdi. Avukat Özdemir daha sonra da polise ihbarda bulundu.

15 GÜNLÜK TAKİP SONRASI LÜKS RESTORANDA YAKALANDI

Avukat Özdemir, şüphelinin eşkalini, görüşmek için geldiği aracın modelini ve kendisini aradığı telefon numarasını Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Onlarca güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin ulaşılamayan telefonu teknik takibe alındı. Yaklaşık 15 gün süren takibin ardından cep telefonunun sinyal verdiği lüks bir restorana baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. 'Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve Türkiye'nin farklı illerinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 42 ayrı arama kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, 6 yıldır arandığı belirtildi.

AĞINA DÜŞÜRDÜĞÜ KADINLARI MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRMIŞ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Erkan Gürsoy'un, sosyal medyadan tanıştığı kadınları lüks restoranlarda ağırladığı, kadınlara İsrailli önemli bir bürokrat olduğunu, üst düzey birçok kişinin ismini vererek bu kişilerle iş yaptığını söyleyerek birçok vaatte bulunduğu tespit edildi. Daha sonra evlilik teklifini kabul eden kadınlara lüks villa ya da daire alacağını söyleyen şüphelinin, kadınla birlikte ilanlarda gördüğü bu tür satılık yerlere müşteri olduğu, daha sonra 'ödeme yaptım ancak bir miktar eksik kaldı, hesabıma gönder, sana sonra öderim' diyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Bu şekilde son dönemde şüpheliyi şikayet eden kadınlardan yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Erkan Gürsoy hakkında şikayetçi olmayan başka mağdurların da olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Gürsoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince dolandırıcılık suçundan tutuklandı.