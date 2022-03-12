Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Antalya Diplomasi Forumu'nda CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna krizi işgalinde Türkiye'nin rolüne dikkat çeken Borrell, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkinde de önemli mesajlar verdi.

Joseph Borrell'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

* Yeni bir fasıl açıldı dünya tarihinde. Bir kez daha bir Savaş var Avrupa'da. Rusya'ya yönelik bir izolasyon sonucu. Yaptırımlarımız çok büyük ekonomik hasara yol açacak. Bu sırada Putin Ukrayna'yı yok etmeye çalışıyor. Sivil can kayıplarına sebep oluyor, hastaneleri bile bombalıyor. Bu, Putin'in savaşma yöntemidir. Halep'i hatırlayın, Grozni'yi hatırlayın. Kazanamaz. Rus ordusu iki haftalık savaşa rağmen Ukrayna halkının direnişini kıramaz.

* Askeri olarak müdahale etmeyeceğiz tabii ki. Biz savaşın yayılmasını istemiyoruz ama onları desteklemek mecburiyetindeyiz. Askeri olarak müdahale etmeyeceğiz tabii ki. Biz savaşın yayılmasını istemiyoruz ama onları desteklemek mecburiyetindeyiz. Ekonomilerine hasar vermeliyiz ki savaşa devam edemesinler

ZELENSKİ'NİN "BİZ DÜŞERSEK AVRUPA DA DÜŞER" SÖZLERİ...

* Ukrayna üyelik talebinde bulundu ve derhal pozitif bir karşılık verdik. Evet, Ukrayna Avrupa ailesine ait dedik. Bu coğrafi olarak tarihi olarak bariz bir gerçek. Birtakım prosedürler söz konusu. Biz de bu süreci başlattık.

"KİMSE PUTİN'E BAHANE VERMEMELİ"

* Herkes zor bir denge sağlamaya çalışıyor. Bir yandan Ukrayna'yı desteklemeye çalışıyoruz, bir yandan da daha büyük bir savaşı engellemeye çalışıyoruz. Kimse Putin'e bahane vermemeli. Çünkü askeri faaliyetlerini genişletebilir. Bir NATO ülkesine karşı olabilir ya da bir başkasına karşı olabilir. Ciddi endişeler var. Putin saldırmaya devam edecek ve burada saldırıları sınırlandırmamız lazım. Rusya'yı uluslararası kamuoyundan izole etmeliyiz, Ukrayna'yı desteklemeliyiz.

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"

* Türkiye çok kilit bir rol oynuyor. Benim beklentim Türkiye'nin bu rolü oynamayı sürdürmesi yönünde. İlk adım burada bakanları bir araya getirmekti. Biliyorum bir sonuç çıkmadı. İlk görüşmede sonu çıkmasını beklemiyorduk zaten. Bu ilk adım oldu. Türkiye bölgesel bir güç ve ondan da daha fazlası. Hem Rusya'da hem Ukrayna'da nüfuz sahibi. Hem AB'ye aday ülke. AB ile çok güçlü bağları var. Şu anda ateşkes sağlanmalı. İnsanlar açlıktan, soğuktan, bombalardan ölüyorlar. Bu ateşkes geciktiğinde daha fazla insan ölüyor. Yüzbinlerce mülteci oluyor. Bu ateşkes bir an önce sağlanmalı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ

* Türkiye'nin AB sürecinde zorluklar yaşadık. AB bu engelleri aşmaya hazır. Şu anda Ukrayna'dan kaçan insanlara kapılarımızı nasıl açıyorsak aynı şekilde Türkiye de Suriye'den kaçanlara açtı kapılarını. Siz Suriye'nin komşususunuz, biz de Ukrayna'nın komşusuyuz. Bir Ukrayna ile komşu olduğu için böyle davranıyoruz. Siz de Suriye ile komşu olduğunuz için öyle davrandınız. Ukrayna ile çok ciddi bir anlaşmamız var. Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinden beri onları destekliyoruz. 40 milyon Euro verdik onlara. Desteğe muhtaç bir ülke çünkü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞME

* Ukrayna savaşını konuştuk. İkili ilişleri de ele aldık. Bu ilişkiler de iyileşti. Bir yıl önce çok iyi değildi. İki taraftan da değişimler oldu. Ortak zemin konusunun ne kadar önemli olduğu konusunda mutabakata vardık. Böyle daha iyi olacak. Göreve geldiğim ilk yıl Türkiye bir sorundu bizim için. Bu yıl Türkiye bir sorun olmaktan çıktı. Bize çok yardım ediyorlar, Ukrayna krizi konusunda. Bu bize Türkiye ile daha çok işbirliği yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bu en çok iyileşen ilişki oldu son yıllarda. Trump ile Biden hükümeti arasında resmen iki farklı dünya var. Bu kriz sürecinde transatlantik ilişkiler gücünü ortaya koydu. Bu Putin'in yaptığı en büyük hataydı. Putin, ABD'nin Çin'le uğraştığını sanıyordu, AB'ye önem vermeyeceğini düşünüyordu.