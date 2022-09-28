Avcılar’ın 10 mahallesinden 8’ine 24 saat su verilmeyecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılar’daki 10 mahalleden 8’ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere’deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
28.09.2022 - 20:53 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.”