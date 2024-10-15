Avcılar'da yol verme kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
İstanbul Avcılar'da otomobil sürücüsü ile seyir halindeki motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın otoparkından caddeye çıkmaya çalışan araç sürücüsü E.G. ile caddede seyir halinde giden motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol tartışması çıktı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönerken olaya E.G.'nin yakını A.G. de dahil oldu. Kavga sırasında otomobilden bıçak alan iki kişiden biri motosikletli A.Ş.'ye saldırdı. Motosiklet sürücüsü de karşılık verirken olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
3 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.