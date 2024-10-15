Avcılar'da yol verme kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın otoparkından caddeye çıkmaya çalışan araç sürücüsü E.G. ile caddede seyir halinde giden motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol tartışması çıktı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönerken olaya E.G.'nin yakını A.G. de dahil oldu. Kavga sırasında otomobilden bıçak alan iki kişiden biri motosikletli A.Ş.'ye saldırdı. Motosiklet sürücüsü de karşılık verirken olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.