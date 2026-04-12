Avcılar'da mahallelinin dahil olduğu trafik kavgası büyüdü!

Olay, 11 Nisan Cumartesi günü Denizköşkler Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre Kışla Sokak’tan gelen bir otomobil sürücüsü ile caddede ilerleyen başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri diğerine “İn aşağı” diye bağırdı.

Tartışma sürerken çevrede bulunan mahalleli ve yol kenarına aracını park eden bir kişi de olaya dahil oldu. Kavga büyümeden araya girmek isteyen bir mahalleli, sürücüye “Niye bağırıyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Sürücünün “Senlik bir şey yok” yanıtı üzerine tansiyon daha da yükseldi.

Bu sırada “1 dakika” diye bağıran sürücü, aracından aldığı bir cisimle tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.