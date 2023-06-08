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Avcılarda kadın araçtan yola atıldı

Avcılar'da seyir halindeki hafif ticari araç bir sokağa girdiği sırada kapısı açılarak içerisinden bir kadın yola atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

08.06.2023 - 10:10 | | DHA
Avcılarda kadın araçtan yola atıldı

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde önceki gün bir sokağa giren hafif ticari araç bir anda durdu. Aracın arka kapısı açılarak içinden bir kadın yola atıldı. Birkaç saniye sonra araç yoluna devam etti. Olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra emniyete götürülen kadının üstünden kimlik çıkmadı. Yaralı kadın kimseden şikâyetçi olmazken, yola atıldığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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