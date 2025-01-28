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Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var

28.01.2025 - 07:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var

Avcılar’da bir iş yerine, hafif ticari araç içerisinde bulunan kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri içinde müşterilerin de olduğu saldırı neticesinde 3 kişi yaralandı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine içeride müşterilerin olduğu anda, olay yerine hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan üç müşteri yaralandı. İş yerinin yaklaşık 10 gün kadar önce açıldığı öğrenildi. Silah seslerini duyan vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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