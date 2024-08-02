Avcılar'da, elektrik panosu üreten iş yerinde yangın çıktı!

Yangın, saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada çıktı. İçerisinde çeşitli firmaların bulunduğu binanın zemin katında bulunan elektrik panosu üretilen iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilirken, bu sırada alevler üst katta bulunan mobilya ve yatak üretimi yapan iş yerine de sıçradı.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bina içerisinde bulunan iş yerlerinde büyük çapta hasar meydana geldi.