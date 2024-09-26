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Avcılar'da denizde bir kadın cesedi bulundu! İnceleme başlatıldı

Avcılar'da denizde sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

26.09.2024 - 11:44 | | İHA
Avcılar'da denizde bir kadın cesedi bulundu! İnceleme başlatıldı

Avcılar'da sabah saatlerinde balıkçılar, kıyıdaki kayalıkların dibinde bir ceset olduğunu fark etti. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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