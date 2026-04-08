Avcılar'da dehşet saçtı: Önce çocuğa sonra arabaya çarptı! 221 bin TL ceza aldı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 34 PMP 242 plakalı otomobiliyle seyreden ehliyetsiz sürücü E.Y. önce bir çocuğa, ardından park halindeki hafif ticari araca çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden E.Y.'nin kullandığı otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

8 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan sürücü E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliye 'Ehliyetsiz araç kullanmak, 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak', 'Emniyet kemeri takmamak', 'Cam filmi bulundurmak' ve 'Kaza yerini terk etme' suçlarından toplam 221 bin 219 lira para cezası uygulanırken, otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

'ÇOCUKLAR OYNARKEN ARACI ÇOCUKLARIN ÜZERİNE SÜRMÜŞ'

Kazada yaralanan çocuğun babası Adem Çivici, "Çocuklar oynarken aracı çocukların üzerine sürmüş. Sonra bizden kaçarken sola döndü, solda park halindeki arabayı pert etti. Polisler geldi, eksper raporu hazırlandı. Biz de gittik ifademizi verdik. Rapor sonucunu bekliyoruz arabalarımızın yapılması için" dedi.