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Avcılar'da atık deposunda yangın

Avcılar'da geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

16.11.2022 - 17:25 | | Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA)
Avcılar'da atık deposunda yangın

Yangın, saat 15.50 sıralarında Yeşilken Mahallesi'nde geri dönüşüm deposunda çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan ve can kaybının olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve polisin incelemesi sürüyor.

Avcılarda atık deposunda yangın

Çevre sakini İrfan Balıkçı, "Evimde oturduğum sırada çocuklar 'yangın var' dedi, dumanlar çıkmaya başladı. Geri dönüşüm deposunda yangın çıkmış. İtfaiye haber verdim. 112'i aradık. Allah'tan söndürdüler yoksa tüm mahalle yanardı" dedi.

Avcılarda atık deposunda yangın

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