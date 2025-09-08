Av sezonu açıldı, balıkçılar tezgahları dolduruyor! Balık fiyatları 1 ay sonra ucuzlayacak

Haberin Devamı

Türk karasuları başta olmak üzere uluslararası sularda ağ atan trol ve gırgır tekneleri tüm mürettebatıyla yoğun bir mesai harcıyor. Saros Körfezi açıklarında Ege denizine doğru açılan balıkçılar ağırlıklı olarak sıralar hamsi ve sardalya ile ağlarını dolduruyor.

Yıllardır balıkçılık yapan Ferhat Kaya, gece yarısı saat 12 gibi çıktıklarını gündüz ise saat 13 gibi limana geldiklerini ifade ederek, "Uluslararası sularda çalışıyoruz. Allah bereket versin bir şeyler oldu. 390 kasa balıkla beraber döndük. Genelde biz hamsiye bakıyoruz. Fiyatlar şimdilik ucuz. Kasası bin 500 TL civarında. Aracılar olunca tezgahta şu an kilosu 500 TL. Bütün emeği veren biziz" dedi.







Fiyatlar düşecek

Kaya, 15 Nisan'a kadar denizlerde olacaklarını balığın fiyatının ise önümüzdeki aylarda bolluğa bağlı olarak tezgahlarda ucuzlayacağını kaydetti.

25 senedir balıkçılık yapan Ali Şener ise 250 kasa balık ile döndüklerini, sardalya ile hamsi avına çıktıklarını ancak hamsinin bol olduğunu belirterek, "Her sene balık biraz azalıyor" ifadelerine yer verdi.

Balıkçı Hamdi Korkmaz ise, "Bereket versin şu an hamsi ile sardalya var, 24 saattir denizdeyiz. Balıkçılık bu ay biraz zayıf olur. Allah'ın izni ile önümüzdeki 15 gün sonra balıkçılık açılır. Şimdilik masrafı alıyoruz. Vatandaş önümüzdeki ay inşallah ucuz balık yer. Balık tutan değil pazarcı kazanıyor" dedi.