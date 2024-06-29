AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? AUZEF telafi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) sınavları için araştırmalar devam ediyor. Telafi(Bütünleme) sınavı için öğrencilerin başvuru yapmasına gerek yoktur, başarısız (FF) ve koşullu başarılı (DD, DC) dersler için öğrenciler telafi (bütünleme) sınavına girebilir.

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.