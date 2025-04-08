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AUZEF Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav belgeleri nereden alınacak?

08.04.2025 - 14:42Güncellenme Tarihi:
AUZEF Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav belgeleri nereden alınacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı. Buna göre 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde sınava girecek olan öğrenciler AUZEF sınav giriş belgelerinin çıkıp çıkmadığını merak ediyor. İşte sınav girişi belgelerinin ne zaman ve nereden alınacağını açıklayan haberimizin detayları...

Sınav giriş belgeleri hazır mı?

AUZEF sınav giriş belgelerinin alınabileceğini 5 Nisan Cumartesi günü duyurdu.

AUZEF sınav giriş belgeleri nereden alınır?

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre girişi yapılarak alınabilir.

13 NİSAN GÜNÜ 3. OTURUMUN SAATİNE DİKKAT

12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tarihinin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) denk gelmesi nedeniyle, 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00’da başlayacaktır.

AUZEF Ara Sınav (Vize), Bitirme (Final) Sınavı ve Bütünleme (Telafi) Sınavı'nın tarihleri aşağıdaki gibidir;

Bahar Dönemi:

Vize: 12 - 12 Nisan 2025

Final: 31  Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme: 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

AUZEF Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı Sınav belgeleri nereden alınacak

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