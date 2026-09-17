Atopik dermatit sadece cildi değil, yaşamı da etkiliyor: İnsanlar elimi sıkmıyordu

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Atopik Dermatit Farkındalık Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda uzmanlar ve hastalar bir araya gelerek hastalığın görünmeyen etkilerine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük, atopik dermatitin yalnızca ciltteki bulgularla değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Yoğun kaşıntının uyku düzenini bozarak yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Küçük, toplumdaki farkındalığın artmasının önemine değindi.

"BULAŞICI ZANNEDİP ELİMİ SIKMIYORLARDI"

Hastalığın sosyal ve psikolojik boyutunu anlatan 59 yaşındaki Hakan Tuzcu, 3 yıldır sürdürdüğü mücadelede yaşadığı izolasyonu şu sözlerle ifade etti:

"Elimi uzattığım zaman insanlar elimi sıkmıyordu, bulaşıcı zannediyorlardı. Üstüm başım yara bere içindeydi; sırtımda, bacaklarımda yaralar vardı. Bir dönem bunun ölene kadar devam edeceğini ve kendimi izole etmeyi bile düşündüm."

Tuzcu, doğru tedavi süreciyle şikayetlerinin neredeyse tamamen bittiğini ve yeniden sağlığına kavuştuğunu ekledi.

"1,5 YIL UYKUSUZ GECELER GEÇİRDİM"

Etkinlikte söz alan bir diğer hasta, 77 yaşındaki Mediha Coşar ise teşhis sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çekti. Uzun süre boyunca yanlış teşhisle uyuz tedavisi gördüğünü belirten Coşar:

"Kaşındığınız için uyku yok. Bir buçuk yıl uykusuz geceler geçirdim. Uzun süre uyuz zannedildi ancak kaşıntım geçmedi. Farklı tedavi süreçlerinin ardından hastalığım geçti, artık çok rahatım."

Programda deneyimlerini paylaşan 45 yaşındaki Meliha Barkın Nebiler de 4 yıl süren zorlu mücadele ve doğru tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

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GÖRÜNENDEN DAHA FAZLASI

Hasta hikayeleri üzerinden yürütülen farkındalık çalışmasında, atopik dermatitin kızarıklık ve yaralardan ibaret olmadığı; uykusuzluk, sosyal yaşamdan kopma ve damgalanma korkusu gibi derin psikolojik etkilere yol açtığı bir kez daha vurgulandı.