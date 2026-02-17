Atlar şahlandı, meydan ısındı! Erzincan’da ata sporu cirit nefes kesti

Haberin Devamı

Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oluyor. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı. Resmi müsabakalara hazırlanan ciritçiler Erzincan’ı önce bölgede daha sonra da Türkiye genelinde temsil edip başarı elde etmek istiyor.

Erzincan’da düzenlenen gösteri ve resmi müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, "Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz. Bu spor bizlere atalarımızın yadigarı. Bizler de üzerine koyarak yıllar boyu bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Şimdi antrenman yapıyoruz ve hazırlık maçları ile resmi müsabakalara hazırlanıyoruz. İnşallah Erzincan’ı Türkiye’de başarıyla temsil etmek istiyoruz" dediler.