GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAtlar şahlandı, meydan ısındı! Erzincan’da ata sporu cirit nefes kesti
HaberlerGündem Haberleri Atlar şahlandı, meydan ısındı! Erzincan’da ata sporu cirit nefes kesti

Atlar şahlandı, meydan ısındı! Erzincan’da ata sporu cirit nefes kesti

17.02.2026 - 08:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Atlar şahlandı, meydan ısındı! Erzincan’da ata sporu cirit nefes kesti

Erzincan’da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Haberin Devamı

Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oluyor. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı. Resmi müsabakalara hazırlanan ciritçiler Erzincan’ı önce bölgede daha sonra da Türkiye genelinde temsil edip başarı elde etmek istiyor.

İLGİLİ HABER

Adana'da dev hamle, bir ilk olacak! Çalışmalar hızlandı, trafik çilesi bitiyor
Adana'da dev hamle, bir ilk olacak! Çalışmalar hızlandı, trafik çilesi bitiyor

Erzincan’da düzenlenen gösteri ve resmi müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, "Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz. Bu spor bizlere atalarımızın yadigarı. Bizler de üzerine koyarak yıllar boyu bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Şimdi antrenman yapıyoruz ve hazırlık maçları ile resmi müsabakalara hazırlanıyoruz. İnşallah Erzincan’ı Türkiye’de başarıyla temsil etmek istiyoruz" dediler.

İLGİLİ HABER

Kayseri'de damat dehşeti! Eniştesinin evini kurşunladı
Kayseri'de damat dehşeti! Eniştesinin evini kurşunladı

Güncel Haberler

Ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi gece sahura kalkacağız? İlk oruç hangi gün tutulacak? Kadir gecesi ne zaman?
#Gündem

Ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi gece sahura kalkacağız? İlk oruç hangi gün tutulacak? Kadir gecesi ne zaman?

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi güne denk geliyor? 9 gün olacak mı? Bayram ara tatille birleşti mi?
#Gündem

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi güne denk geliyor? 9 gün olacak mı? Bayram ara tatille birleşti mi?

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak ve kar geliyor
#Gündem

Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak ve kar geliyor