AteÅŸ savaÅŸÃ§Ä±larÄ± sadece alevlere deÄŸil gÃ¶nÃ¼llere de su serpti

DatÃ§aâ€™nÄ±n KargÄ± mevkiinde akÅŸam saatlerinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede daÄŸÄ±n zirvesine kadar ulaÅŸan alevlere karÅŸÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ekipleri havadan ve karadan mÃ¼dahale etti.

Bir ara alevler daÄŸÄ±n zirvesindeki gÃ¶nderde Ã§ekili olan TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yere doÄŸru ilerledi.

Bu sÄ±rada yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopterleri art arda sortilerle alevlerin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± ve bayraÄŸÄ±n zarar gÃ¶rmesini engelledi. Sadece alevlere deÄŸil gÃ¶nÃ¼llere de su serpen Orman ekiplerinin bayrak hassasiyeti kameralara yansÄ±dÄ±.

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Ekiplerin bÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme ve soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.