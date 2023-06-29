Muğla Datça'da orman yangını yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı

Yangın, saat 18.30 sıralarında Datça'nın Kargı mevkisindeki otluk alanda çıktı. Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 50 arazöz ve 250 personel ile karadan, 6 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale başlatıldı. Yanan bölgeden yayılan duman ile gökyüzü gri renge bürünürken, alevler hızla yayıldı. Ekipler alevlerin yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. (DHA)

KONTROL ALTINA ALINDI

Datça’nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangın ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttıran ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “Kontrol altında. Muğla ili Datça ilçesinde, makilik alanda meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Elinize, yüreğinize sağlık ormanın kahramanları” ifadeleri yer aldı.

Datça’nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangının enerji nakil hattından dolayı çıktığı öğrenildi. Rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttıran ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangın kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik nakil hattından dolayı çıktığı tespit edilirken, yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.