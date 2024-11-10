Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı! Siyasilerden anma mesajları

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç:

İstiklâl mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Millî iradenin karargâhı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Millî Mücadele'nin, bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin öncüsü M. Kemal Atatürk’ün hatırasını yâd ederken, onun şahsında istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm şehidlerimize, tüm gazilerimize rahmet diliyoruz.

Bu vesile ile millî birlik, bağımsızlık ruhu ve millî egemenliğe sahip çıkan bir inançla Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyid ediyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

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10 Kasım 193∞

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla anıyorum.

“En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimiz, “Tam Bağımsızlık” iddiasına sahip çıkan Türk gençliğinin ellerinde yükselmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Millî Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimize daima sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

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