Atatürk'ün büyük zafer sonrası görüntüleri paylaşıldı

Bakanlığa bağlı Sinema Genel Müdürlüğü, arşivde yer alan Atatürk'ün büyük zafer sonrası görüntülerini, restore ederek 'Film Mirasım' web sitesinden izlenmeye açtı. Görüntülerde, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın büyük kalabalıkla Ankara Ulus'ta bulunan eski Meclis’e gelişi, milletvekilleri ve askerlerin coşku içerisinde kendisini karşılaması yer alıyor. Ayrıca, Atatürk'ün tebrikleri kabul ederek Meclis bahçesindeki kutlama etkinliklerini izlediği anlar da görülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yıl 1922, büyük zaferin hemen ardından Meclis’te yaşanan zafer coşkusu. Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'e ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı" ifadelerini kullandı.