Assange ABD ile anlaşmaya vardı! Serbest bırakıldı

ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçlara ilişkin çok sayıda gizli belgeyi yayımlayan İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, ABD ile serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonrası İngiltere'den ayrıldığını açıkladı.

TEK BİR SUÇLAMAYI KABUL ETTİ, ABD'DE CEZAEVİNE GİRMESİ BEKLENMİYOR

Varılan anlaşmaya göre Assange, mahkeme salonuna çıkıp gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmekle suçunu itiraf edecek. 52 yaşındaki Assange'ın tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

62 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Assange'ın anlaşma gereği, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında ABD'de cezaevine girmesi beklenmiyor.

Avustralya hükümeti, Assange'ın serbest bırakılma ihtimaline ilişkin detaylı açıklama yapmadı. Başbakanlık sözcüsü, "Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın ABD'de planlanan yasal işlemlerinden" haberdar olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

2X3 METRELİK HÜCREDE 1901 GÜN

Wikileaks X'te yaptığı paylaşımda, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanedeki 2x3 metrelik hücrede günün 23 saatini tecrit altında geçirdiği 1901 günden sonra 24 Haziran sabahı serbest kaldığını ve Belmarsh hapishanesinden ayrıldığını yazdı.

Paylaşımda, Assange'ın Stanstead havaalanından uçağa binerek İngiltere'den ayrıldığı, Avustralya'ya geri döndüğü ifade edildi. Wikileaks tarafından paylaşılan videoda, kot pantolon ve mavi gömlek giymiş Assange'ın uçağa binmek üzere Stanstead Havaalanı'na götürüldüğü görülüyor.

Assange'ın sonunda serbest kaldığını doğrulayan eşi Stella Assange da sosyal medya üzerinden, yıllardır kendileri için seferber olan destekçilerine teşekkür etti ve "Bunun gerçekleşmesi için yıllardır emek veren sizlere şükranlarımızı kelimelerle ifade edemeyiz" dedi.

Assange'ın annesi Christine, "Oğlumun çilesinin nihayet sona erdiği için minnettarım. Bu, sessiz diplomasinin önemini ve gücünü gösteriyor." diyerek gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.

Haberin Devamı

Assange'ın babası gelişmeyi "harika" olarak nitelendirdi ve "Julian Avustralya'ya geri dönmekte özgür olacak gibi görünüyor, bunu mümkün kılan tüm destekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TEPKİLER DE VAR...

Assange'nin serbest kalması takipçilerini de rahatlattı ancak tek bir suçtan dolayı bile mahkûmiyet kararının araştırmacı ve ulusal güvenlik gazeteciliği üzerinde yıkıcı ve uzun süreli bir etki yaratabileceğine dair endişeler de var. Columbia Üniversitesi'nde basın özgürlüğünü savunan Knight First Amendment Institute'un yönetici direktörü Jameel Jaffer, "Bu anlaşma Assange'ın gazetecilerin her gün gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle beş yıl hapis yatacağını öngörüyor." dedi ve ekledi;

"Sonuç sadece bu ülkede değil tüm dünyada gazetecilik üzerine gölge düşürebilir"

Bu arada ABD'nin eski başkan yardımcısı Mike Pence de anlaşmayı eleştirerek bunun bir "adaletsizlik" olduğunu söyledi.

Pence X'te yaptığı paylaşımda "Ordumuzun güvenliğini ya da ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan hiç kimse için anlaşma yapılmamalıdır" dedi.

Haberin Devamı

TACİZ VE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Son beş yılını bir İngiliz hapishanesinde geçiren Assange, ABD'ye iade edilmemek için mücadele ediyordu.Assange ve avukatları uzun zamandır kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ediyordu.

Assange'ın en tanınmış işbirlikçilerinden biri olan ABD ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning, dönemin başkanı Barack Obama'nın 2017'de cezasını hafifletmesinden önce 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Assange ayrıca İsveç'te ayrı tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ancak bu suçlamaları reddetti. İsveç'e giderse ABD'ye iade edileceğini iddia ederek bunun yerine Ekvador Büyükelçiliği'nden siyasi sığınma talep etti. Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yedi yıl geçirdi.

İsveçli yetkililer 2019'da, ilk şikayetten itibaren çok fazla zaman geçtiğini söylediler ve davayı düşürdüler. Ancak İngiltere'de gözaltına alındı. İsveç'e iade edilmek üzere mahkemeye teslim olmadığı için yargılandı.

Haberin Devamı

Uzun süredir devam eden hukuki mücadeleler boyunca Assange nadiren kamuoyunun önünde görüldü. 2021'de hapishanede geçirdiği felç de dahil olmak üzere yıllardır sağlık sorunları yaşadığı bildiriliyor.

BİDEN NİSAN AYINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD'li savcılar Wikileaks'in kurucusunu, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyorlardı. Assange'ın 2006 yılında kurduğu Wikileaks, ABD hükümetinin daha sonra "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımlayacağı, 10 milyondan fazla belge yayımladığını iddia ediyor.

ABD yıllardır Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks dosyalarının, bazı hayatları tehlikeye attığını savunuyordu. ABD Başkanı Joe Biden Nisan ayında Avustralya'nın Assange aleyhindeki soruşturmanın düşürülmesi yönündeki talebini değerlendirdiğini söylemişti.

JULİAN ASSANGE KİMDİR?

Assange, gençlik yıllarda bilgisayar programcısı olarak şöhret kazandı.1995'te ülkesi Avustralya'da bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla cezaya çarptırıldı ancak bunu bir kez daha yapmayacağına söz vermesi üzerine hapse girmedi.

2006'da Wikileaks websitesini kurdu. Wikileaks bugüne kadar on milyondan fazla gizli belgeyi yayımladığını iddia ediyor. Belgeler arasında savaş, casusluk ve yolsuzlukla bağlantılı resmi raporlar da var.

2010'da ABD ordusuna ait helikopterden çekilmiş ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta 18 sivilin öldürülüş anını gösterdiği belirtilen bir video Wikileaks'te yayımlandı.

Bunlarla birlikte ABD ordusunun eski istihbarat analisti Chelsea Manning'in sızdırdığı binlerce gizli belge de Wikileaks'te yayımlandı.

Bu belgelere göre ABD ordusu Afganistan savaşı sırasında yüzlerce sivili öldürmüş ancak bunlar resmi raporlara girmemişti.

2019'da ABD Adalet Bakanlığı sızıntıyı ülkenin "tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımladı.

ABD yetkililerinin avukatları, bilgilerin yayımlanmasının Afganistan ve Irak'ta adı geçen kişileri "ciddi zarar, işkence ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını" söyledi.

Assange ise dosyaların ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ciddi ihlalleri ortaya çıkardığını ve kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

Gizli bilgileri elde etmek amacıyla askeri veritabanlarına sızmak üzere komplo kurmakla suçlandı ve 18 suçtan yargılanmasına karar verildi.