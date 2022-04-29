Mayıs celp dönemi askerlik yerleri (sınıflandırma sonuçları) açıklandı mı, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ve öğrenme E DEVLET!

Mayıs celp dönemi askerlik yerleri bugün belli olacak. Mayıs celp döneminde askerlik görevini yerine getirecek olan asker adayları sınıflandırma sonuçlarını ve katılacağı kışla ve birlikleri bugün öğrenecek. Asker adaylarının sevk tarihleri dışında kovid-19 testi verecekleri tarihler de bugün netleşecek. Askerlik yerleri e-Devlet er sınıflandırma sonucu sorgulama ya da yedek subay ve Yedek astsubay sorgulama ekranları üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Mayıs celp dönemi askerlik yerleri (sınıflandırma sonuçları) açıklandı mı, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte e-Devlet ise Askerlik yerleri sorgulama ve öğrenme ekranı...

MAYIS CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI

Mayıs celp dönemi askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Adaylar TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girdikten sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama, Yedek Subay/Astsubay sorgulama ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Askerlik eğitimini uzun dönem ve ücretli olarak yapmak isteyen Üniversite mezunu gençlerin isteği Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç ve meslek gruplarına göre belirlenecek. Askerlik yerlerinin saat 10:00'da e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/er (1'inci Grup) 12 Mayıs tarihinde birliklerine sevk edilecek.

Erbaş/Er (2'inci grup) 9 Haziran 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek

Erbaş/er (3'üncü Grup) 21 Temmuz 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek.