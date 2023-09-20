Aşırı sıcak ve yağışsız günlerden sonra İstanbul barajları alarm veriyor! Prof. Dr. Orhan: Avrupa yakası çok kötü durumda

İstanbul'da barajlar son günlerde kesilen yağışların ardından alarm vermeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 24.69 olarak ölçüldü. Bu değer son bir yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Bir ay önce barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 30 civarındaydı. İstanbul'un barajlarındaki yüzde 24.69 doluluk oranının 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bu tarihte 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 olarak ölçülmüştü. Büyükçekmece barajında doluluk oranı yüzde 4.61 olarak ölçülürken, göl adeta çöle döndü.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen barajlardaki son durumun tehlikeli seviyeye indiğini belirtti. Şen ayrıca bu kış bizi bekleyen hava durumu ile ilgili de tahminlerde bulundu.

Prof. Dr. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ne olacak bu işin sonu diye soruyoruz. 24.69’luk orana bakıp çok aldanmayalım. Bunun büyük kısmı Anadolu Yakası’ndaki barajların doluluğundan kaynaklanıyor. Avrupa yakasında doluluk yüzde 10’un altına düştü.

Avrupa yakası çok kötü durumda. Anadolu Yakası’nda Melen’den gelen su var. 2 milyon metreküp su ihtiyacı var Avrupa Yakası’nda. Melen çayından gelen su arıtılarak günlük 1 milyon 250 bin metreküp olarak Avrupa yakasına aktarılıyor. Kana 750 bin metreküpün barajlardan sağlanması gerekiyor. Önemli risk burada.

Çok sıcak bir yaz geçirdik. Aşırı sıcaklarda buharlaşama kayıpları çok yüksek oldu. Yunanistan, İtalya ve İspanya da nasibini aldı. Bu sıcaklar El Nino’nun etkisinden dolayı.

BU KIŞ YAĞIŞLI OLACAK MI?

Sonbahar ve kış aylarında çok soğuk bir kış beklemiyoruz. Kar yağışı çok olmayacak. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde geçecek. Eylül’de yine yağış yok.

Bu kış Anadolu'da kar yağışı sıcaklıkların yüksekliği nedeniyle beklenen düzeyde olmayabilir. Kar yağışının eksikliği barajlar için risk teşkil eder. Şimdiden seneye oluşacak hidrolojik kuraklık için tedbir alalım. Su kaybını önleyen suyu barajlarda toplayan projeleri düşünelim.

Bu sonbahar ve kış sıcaklıklar ortalamanın üzerinde olacak. Marmara bölgesinde yağışlar ortalamanın altında Akdeniz Doğu Anadolu ve Karadeniz'de ortalama ve üzerinde yağış olabilir.

Kar yağışı örtü yapacak ve yerde kalacak miktarda Marmara'da zor görünüyor.

Sonbahar dahil olmak üzere kışın Marmara Bölgesi’nde yağış azlığı devam edecek. Anadolu’nun büyük bölümü ortalama yağış alacak. İç Anadolu’da da kar yağışı az olacak.

SU TARARRUFU ÇAĞRISI

Arabamızı yıkamayalım, bahçemizi sulamayalım. Bulaşıklarımızı elde yıkamayalım. Musluğunuz damlıyorsa değiştirelim. Olmayan suyun tasarrufu olmaz.