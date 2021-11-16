Aşılamada yeni dönem! 4. doz aşı! Biontech, Sinovac...

Her çarşamba yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantılarında, Türkiye’nin koronayla mücadelesi ve aşılama takvimiyle ilgili önemli kararlar alınıyor. Geçen hafta iki doz BioNTech korona aşısı olup, üzerinden 6 ay geçen tüm vatandaşların hatırlatma dozu olmalarına karar veren Bilim Kurulu’nun bu haftaki gündeminde ise 3 doz Sinovac yaptıranlar var.

Yarın yapılması beklenen toplantıda, 3 doz Sinovac aşısı yaptıranların hatırlatma dozunun ne zaman yapılacağı konusunda bir karar çıkması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech olan kişilere ise yeni bir hatırlatma dozu yapılıp yapılmayacağı henüz net değil. Çünkü bu uygulama dünyada yaygın olmadığı için bilimsel bir sonuç henüz bulunmuyor.

2. DOZ ORANI YÜZDE 80

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 118 milyon 500 bin kişinin aşılandığını açıkladı. Buna göre ilk doz aşılama yaklaşık yüzde 90’a, ikinci doz aşılama oranı ise yüzde 80’e yükseldi (ilk doz aşılama 55 milyon 824 bin 402, 2. doz aşılama 49 milyon 626 bin 98, 3. doz aşılama 11 milyon 634 bin 904 kişi).

Ancak tam aşılama sağlanabilmesi için vatandaşların hatırlatma dozlarını da yaptırmaları gerekiyor. Bu nedenle tüm vatandaşları sürekli aşıya davet eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, geçtiğimiz hafta, iki doz BioNTech olup, üzerinden 6 ay geçen tüm vatandaşların, hatırlatma dozu olmalarına karar vermişti.

5-11 YAŞA AŞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 12 yaş üzerine aşı hakkı tanıdı. 5-11 yaşa ABD’de aşı onayı çıksa da, Türkiye henüz bu yaş grubu için aşı hakkı tanımlamadı. Edinilen bilgiye göre, bu yaş grubunda vaka artışı, hastaneye ve yoğun bakıma yatış artarsa konu tartışmaya o zaman açılacak.