Aşık Veysel sözleri ve şiirleri! Kısa, uzun seçenekli aşk temalı resimli Aşık Veysel Türkülerinde geçen sözler: Uzun ince bir yoldayım, bu bendeki aşk olmazsa, kara toprak…

Aşık Veysel sözleri gündem oldu. Uzun ince bir yoldayım, bu bendeki aşk olmazsa, kara toprak ve niceleri… Aşık Veysel ölüm yıl dönümü dolayısıyla türküleri, şiirler ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. İşte Kısa, uzun seçenekli aşk temalı resimli Aşık Veysel Türkülerinde geçen sözler…

AŞIK VEYSEL SÖZLERİ!

"Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez."

"Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı."

"Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"

"Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin."

"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır."

"Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır."

"Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…"

"Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma."

"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da

Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın."

“İnan sana değil kastım,

cahille sohbeti kestim. ”

"Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece"

“Sanki bir pazar yeri dolaştım, demiş

Üç metre bez aldım, gidiyorum.”

AŞIK VEYSEL'İN ESERLERİ

Anlatamam Derdimi

Arasam Seni Gül İlen

Atatürk'e Ağıt

Beni Hor Görme

Beş Günlük Dünya

Bir Kökte Uzamış

Birlik Destanı

Çiçekler

Cümle Âlem Senindir

Derdimi Dökersem Derin Dereye

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden

Dost Yolunda

Dostlar Beni Hatırlasın

Dün Gece Yar Eşiğinde

Dünya'ya Gelmemde Maksat

Esti Bahar Yeli

Gel Ey Âşık

Gonca Gülün Kokusuna

Gönül Sana Nasihatim

Gözyaşı Armağan

Güzelliğin On Para Etmez

Kahpe Felek

Kara Toprak

Kızılırmak Seni Seni

Küçük Dünyam

Murat

Ne Ötersin Dertli Dertli

Necip

Sazım

Seherin Vaktinde

Sekizinci Ayın Yirmi İkisi

Sen Bir Ceylan Olsan

Sen Varsın

Şu Geniş Dünya'ya

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yaz Gelsin

Yıldız (Sivas Ellerinde)

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz