Aşık Veysel sözleri ve şiirleri! Kısa, uzun seçenekli aşk temalı resimli Aşık Veysel Türkülerinde geçen sözler: Uzun ince bir yoldayım, bu bendeki aşk olmazsa, kara toprak…
Aşık Veysel sözleri ile ilgili yapılan aramalar Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü nedeniyle gündem oldu. ‘Büyük Halk Ozanı’ Aşık Veysel 21 Mart 1973 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde yaşamını yitirdi. Ardından ise birbirinden anlamlı, derin sözleri olan şiirler, sözler ve türküler bıraktı. Aşık Veysel'in türkülerinde geçen en güzel sözleri ise ölüm yıldönümü vesilesiyle derledik. Kısa, uzun seçenekli aşk temalı resimli Aşık Veysel sözleri…
Aşık Veysel sözleri gündem oldu. Uzun ince bir yoldayım, bu bendeki aşk olmazsa, kara toprak ve niceleri… Aşık Veysel ölüm yıl dönümü dolayısıyla türküleri, şiirler ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. İşte Kısa, uzun seçenekli aşk temalı resimli Aşık Veysel Türkülerinde geçen sözler…
AŞIK VEYSEL SÖZLERİ!
"Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez."
"Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı."
"Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"
"Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin."
"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır."
"Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır."
"Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…"
"Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma."
"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da
Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın."
“İnan sana değil kastım,
cahille sohbeti kestim. ”
"Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece"
“Sanki bir pazar yeri dolaştım, demiş
Üç metre bez aldım, gidiyorum.”
AŞIK VEYSEL'İN ESERLERİ
Anlatamam Derdimi
Arasam Seni Gül İlen
Atatürk'e Ağıt
Beni Hor Görme
Beş Günlük Dünya
Bir Kökte Uzamış
Birlik Destanı
Çiçekler
Cümle Âlem Senindir
Derdimi Dökersem Derin Dereye
Dost Çevirmiş Yüzünü Benden
Dost Yolunda
Dostlar Beni Hatırlasın
Dün Gece Yar Eşiğinde
Dünya'ya Gelmemde Maksat
Esti Bahar Yeli
Gel Ey Âşık
Gonca Gülün Kokusuna
Gönül Sana Nasihatim
Gözyaşı Armağan
Güzelliğin On Para Etmez
Kahpe Felek
Kara Toprak
Kızılırmak Seni Seni
Küçük Dünyam
Murat
Ne Ötersin Dertli Dertli
Necip
Sazım
Seherin Vaktinde
Sekizinci Ayın Yirmi İkisi
Sen Bir Ceylan Olsan
Sen Varsın
Şu Geniş Dünya'ya
Uzun İnce Bir Yoldayım
Yaz Gelsin
Yıldız (Sivas Ellerinde)
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz