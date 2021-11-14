'Aşı olmayanlar Samsun'a alınmayacak mı?' Valilikten son dakika açıklaması geldi

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında Covid-19 salgınının yeni varyantlarının Türkiyeye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 13 Kasım 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirleri görüştü. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirlerin 15 Kasımdan itibaren Samsunda uygulanmasına karar verdi ve genelgede yer alan tedbirler yayınlandı. 81 ilin valiliklerine de gönderilen genelgede yer alan tedbirler, 2 doz aşısı olmayan Samsuna alınmayacak başlığıyla gündeme gelince sosyal medyada tartışma konusu oldu.

GENELGE DOĞRULTUSUNDA KARARLAR ALINDI

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı ulusal basın yayın organlarında 2 doz aşısı olmayan Samsuna alınmayacak başlığıyla çıkan haberlerde, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, Covid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 13 Kasım 2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Bazı ulusal basın yayın organlarında, 2 doz aşısı olmayan Samsuna alınmayacak başlığıyla çıkan haberler nedeniyle, ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiştir. Çıkan haberlerin içeriği okunduğunda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir denildi.