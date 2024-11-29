Artvin'de kar kalınlığının 1 metreyi buldu! Gece gündüz çatı temizliyorlar
Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı karla kaplandı. Köylüler işi gücü bıraktı çatılarda gece gündüz kar temizleme mesaisine başladı.
29.11.2024 - 09:30 | | İHA
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyü, yoğun kar yağışı nedeniyle adeta beyaza büründü. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köyde, evlerin çatıları kar yükü altında kaldı. Güvenlik endişesiyle kolları sıvayan köy halkı, gündelik işlerini bir kenara bırakıp çatı temizleme çalışmasına başladı.
Köy sakinleri, çatılarda biriken karı temizleyerek olası bir çökme tehlikesini önlemeye çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar, gece saatlerine kadar sürebiliyor.
Bazı vatandaşlar ise kar temizleme işini eğlenceye dökerek şarkı türkü eşliğinde çalışmaları sürdürüyor.