GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArtvin'de çıkan yangında evler ve cami alev alev yandı!
HaberlerGündem Haberleri Artvin'de çıkan yangında evler ve cami alev alev yandı!

Artvin'de çıkan yangında evler ve cami alev alev yandı!

04.04.2025 - 11:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Artvin'de çıkan yangında evler ve cami alev alev yandı!

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dutlu köyünde Mehmet Özcan'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki evlere ve camiye sıçradı.

Artvinde çıkan yangında evler ve cami alev alev yandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık üç saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 4 ev ile Dutlu Camisi ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

Güncel Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a gidecek
#Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a gidecek

Babalarının bitmeyen miras davaları 3 kardeşi de avukat yaptı! 'Doğumumuzdan önce başlayan davalar bizimle birlikte son buldu'
#Gündem

Babalarının bitmeyen miras davaları 3 kardeşi de avukat yaptı! 'Doğumumuzdan önce başlayan davalar bizimle birlikte son buldu'

Babasını dinledi gözünü yükseğe dikti! 23 yaşındaki genç kız kule vinç operatörü oldu
#Gündem

Babasını dinledi gözünü yükseğe dikti! 23 yaşındaki genç kız kule vinç operatörü oldu