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Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi araç trafiğine kapatıldı

Artvin-Ardahan devlet karayolu Sahara Geçidi saat 18.00 itibariyle yoğun tipi ve görüş mesafesi olmaması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

23.03.2022 - 19:43 | | İHA
Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi araç trafiğine kapatıldı

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Artvin ve Ardahan Valilikleri müşterek kararı ile Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Sahara Dağı mevkiinde saat 18.00'dan itibaren yoğun tipi ve görüş olmaması nedeniyle hava koşulları düzelinceye kadar araç trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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