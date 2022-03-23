Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi araç trafiğine kapatıldı

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Artvin ve Ardahan Valilikleri müşterek kararı ile Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Sahara Dağı mevkiinde saat 18.00'dan itibaren yoğun tipi ve görüş olmaması nedeniyle hava koşulları düzelinceye kadar araç trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.