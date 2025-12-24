GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArpaçay'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi
HaberlerGündem Haberleri Arpaçay'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi

Arpaçay'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi

24.12.2025 - 23:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (AA)

Arpaçay'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Volkan Ş, yönetimindeki 35 ADP 810 plakalı otomobil, Arpaçay ilçesi girişinde Eflatun Ü. idaresindeki 25 AAC 573 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Volkan Ş, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu
#Gündem

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu

Arpaçay'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi
#Gündem

Arpaçay'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi

Türkiye için önemli bir tarım ürünü! Milyonlarca dolar gelir elde ediliyor
#Gündem

Türkiye için önemli bir tarım ürünü! Milyonlarca dolar gelir elde ediliyor