Apartman dairesinden gelen kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Olay, Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Y.E'den bir süredir haber alamayan ve daireden yayılan kokulardan şüphelenen komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen ikamette, Y.E'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.