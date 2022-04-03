GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemArnavutköy'de toprak kayması! Bina boşaltıldı
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de toprak kayması! Bina boşaltıldı
ABONE OL

Arnavutköy'de toprak kayması! Bina boşaltıldı

Arnavutköy'de inşaattaki çalışmada toprak kayması meydana geldi. İnşaatın bitişiğinde bulunan 4 ailenin yaşadığı bina, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

03.04.2022 - 09:43 | | Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)
Arnavutköy'de toprak kayması! Bina boşaltıldı

Merkez Mahallesi Ova Sokak'ta perde beton yapılmayan inşaatın temel kısmında, dün toprak kayması meydana geldi. Arsanın bitişiğindeki bina sakinleri panikle sokağa çıkarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen belediye ekipleri, yaptıkları incelemede 4 ailenin yaşadığı binada herhangi bir hasar olmadığını tespit etti. Ekipler, toprak kaymasının devam etme riskine karşın bina sakinlerini binadan tahliye etti. Bina sakinleri geçici süreliğine ilçedeki otellere yerleştirildi. Öte yandan, müteahhidin inşaat sahasında güvenlik tedbirlerini artırması için belediye tarafından uyarı gönderildiği bildirildi.

Tedbir amaçlı boşaltılan binada yaşayan Köroğlu Kılıç, "Binadan sabah saatlerinde ses geldi, sanki heyelan olmuş gibi. Bu binada herhangi bir önlem alınmadı. Müteahhidi veya mühendisi nasıl böyle bir cahillik yapar bilmiyorum. Buraya bir önlem alın dedim, umursamadılar. 'Allah'ın izni ile bir şey olmaz' diyor hala bana. Şimdi belediye ekipleri geldi, sıkıştı. Biz bu binadan çıkartılıyoruz ama hasta falan var binada. Otelde olur mu hiç bilmiyorum. Şu an tahliye ediliyoruz. Hepimiz sıkıntıdayız, bilmiyorum. Arkada bir hasar var, ağaçlarımız hep gitti" dedi. 

Ali Hiçsolmaz denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor
İlgili Haber
Ali Hiçsolmaz denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor
"Yengeme neden kötü davranıyorsun" diyerek kardeşini vurdu
İlgili Haber
"Yengeme neden kötü davranıyorsun" diyerek kardeşini vurdu
“Dölek Güvecine” talep arttı
İlgili Haber
“Dölek Güvecine” talep arttı
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru!
İlgili Haber
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru!
Oğlunun kullandığı tırın altında kalarak can verdi!
İlgili Haber
Oğlunun kullandığı tırın altında kalarak can verdi!
Doğal gaz fiyatları dünya genelinde beşe katlandı!
İlgili Haber
Doğal gaz fiyatları dünya genelinde beşe katlandı!
Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Ev ve arasa fiyatları düşecek
İlgili Haber
Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Ev ve arasa fiyatları düşecek
Bayram ikramiyesine zam geliyor! Milyonlarca emekli alacak, 1.750 TL...
İlgili Haber
Bayram ikramiyesine zam geliyor! Milyonlarca emekli alacak, 1.750 TL...

GÜNCEL HABERLER

Denizanası popülasyonu ne zaman bitecek?

Denizanası popülasyonu ne zaman bitecek?

Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oruç tutamayanlar için 2022 fitre ne kadar? 2022 fitre hesaplama nasıl yapılır?

Oruç tutamayanlar için 2022 fitre ne kadar? 2022 fitre hesaplama nasıl yapılır?

Sıradaki Haber
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü...

Sıradaki Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru!

Domates fiyatında son 7 yılın rekoru!

Sıradaki Haber