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    YaşamAli Hiçsolmaz denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor
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    Ali Hiçsolmaz denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki balıkçı Ali Hiçsolmaz, ömrünün 70 yılını denizde balıkçılık yapmaya adadı. İlerleyen yaşın verdiği zorluklar sonrasında teknesini satan, Hiçsolmaz şimdi ise limanda balıkçılara ağ onarıyor.

    03.04.2022 - 09:36 | | İHA
    Ali Hiçsolmaz denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor
    Denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor
    Denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor
    Denizden çekildi ama limandan ayrılamıyor
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    Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, çocukluğundan beri babasının yanında balıkçılığa başladığı limandan ayrılamıyor. Ömrünü denizde balık yakalamaya adayarak ailesini geçindiren Hiçsolmaz, ileri yaşın verdiği zorluklardan da ötürü, kolunu ve omuzunu kırdıktan sonra balıkçılık yaptığı tekneyi de sattı. Tekneyi satan Hiçsolmaz, denizden çekildi ama liman ayrılamıyor. Her gün Süleymanpaşa Balıkçı Limanına giden yaşlı adam, aynı limandaki balıkçılara ağ yapıyor ve yırtılan ağları tekrar onararak eski haline getiriyor. Yaklaşık 70 yıldır ömrünü denize adayan adam, 1961 yılında okulu bitirip mezun olmasına rağmen, balıkçılık yapmaya devam ettiğini serbest olarak çalışmayı sevdiğini kaydetti.

    “Devlet memurluğuna atılmadım, serbest olarak çalışmayı daha çok sevdim”

    Camianın eski balıkçılarından 78 yaşındaki Ali Hiçsolmaz yaptığı açıklamada, ”1944 yılında doğdum. 1949 yılında annemi kaybettik. Ondan sonra babam evlenmedi. Bize hem analık, hem de babalık yaptı. Ondan sonra babamın yanına uğramaya başladım. 1951 yılında bu sahilde bu limanda babamla beraber balıkçılık yaptım. Devlet memurluğuna atılmadım. Serbest olarak çalışmayı daha çok sevdim. Allah’ımıza şükürler olsun bugünlere geldik. 1967 yılında evlendim” dedi.

    Geçen yıl teknesini de sattığını ifade eden Hiçsolmaz, 2019 yılında geçirdiğim kazada kolumu kırdım. O sebeple teknemi sattım. Şimdilik burada kardeşlerimin ağlarını tamir ediyorum. Onlara yeni ağ yapıyorum. Bu şekilde günümü geçiriyorum. İki senedir denize çıkmıyorum. 2019 Ağustos’un 15’inde kaza geçirdim. O sene umreye gittim geldim. Bu seferde tekneden inerken omzumu kırdım. Ondan sonra iyice denizden soğudum. Bir de artık korku var. Boş durdukça kendimi huzursuz hissediyorum. İlla bir meşgale olacak. Boş durmayı hiç sevmem. Öğlene kadar burada çalışırım. Öğlenden sonra namaza giderim. Namazdan sonra ise giderim evime istirahatimi yaparım. Hayatım böyle geçiyor” diye konuştu.

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