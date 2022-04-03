Bayram ikramiyesine zam geliyor! Milyonlarca emekli alacak, 1.750 TL...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Sadece emeklilere değil, SGK'dan gelir ve aylık alanlara 2018 yılından bu yana senede iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu yıl da ilk ikramiyeler 2 Mayıs'ta başlayan Ramazan Bayramı öncesi yatacak. En son 1100 TL'ye çıkarılan ikramiyenin, 1500 ila 1750 lira arasına yükselmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi, 2018 yılından itibaren her yıl kurban ve Ramazan bayramlarından önce emeklilere ödeniyor. Bayram ikramiyesi almak için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan gelir ve aylık almak gerekiyor. Bu yıl ikramiyelerin tutarında da artış bekleniyor. İkramiye 1000 TL olarak ödenmeye başlanmış daha sonra 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün bugünkü köşesinden aktardığına göre; bu yıl bayram öncesi emeklilerdeki beklenti ikramiyenin 1500 TL ila 1750 TL arası bir rakama yükseltilmesi yönünde.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil, SGK'dan dul-yetim aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, yurtdışı çalışmaları nedeniyle Türkiye'den kısmi gelir ve aylık alan kişilere de ödeniyor. Hali hazırda emekli olduğu için aylık alan kişilerin bayram ikramiyesi almak için SGK'ya herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yok. Emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. İkramiye için de aynı durum geçerli. Bayram ikramiyesinden kesinti yapılması da mümkün değil.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı alanlar için 1100 TL olarak ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alan kişilere ödenecek bayram ikramiyesi ölüm aylığı hisse oranına göre belirleniyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 550 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenir. Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişilere de bayram ikramiyesi ödenir. Örneğin dul eşin, kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 75, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 825 TL bayram ikramiyesi alır.

KİMLER ALAMIYOR?

Bayram ikramiyeleri çeyiz parasının hesabında dikkate alınmıyor. Evlilik hazırlığındaki kişiler gerekirse bayram ikramiyesi için düğünü ertelemeleri söz konusu olabilir. Bayram ikramiyesi SGK'dan aylık ve gelir alan kişilere ödeniyor. Evde bakım parası alan kişiler bu kapsamda olmadıkları için bayram ikramiyesi alamaz. Ayrıca banka sandıklarından emekli olanlar da bayram ikramiyesi alamıyor.

BU AY BİTMEDEN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREN ŞANSLI ÇIKAR

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs tarihinde olduğu için mayıs ayı itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık alanlar ikramiye alabilecek. Yani nisan ayı içerisinde emeklilik dilekçesi verenler takip eden ay olan mayıs itibarıyla emekli aylığına hak kazanmış olacakları için bayram ikramiyesi hakkı kazanabilecek. Ancak 1 Mayıs ve sonrasında emeklilik dilekçesi verenler bayram ikramiyesi alamayacak. Diğer taraftan iş kazası geçiren ve geçirdiği iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler de bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. Bu kişilere ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 550 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2-3-4 Mayıs 2022 Tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl da bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Nisan'ın son haftasında emekli bayram ikramiyesi hesaplara geçebilir. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.