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Arnavutköy'de taciz iddiasına parkta dayak

Arnavutköy'de bir çocuğa taciz mesajı attığı öne sürülen şüpheli, parkta dövüldükten sonra polise teslim edildi.

19.12.2022 - 11:19 | | DHA
Arnavutköy'de taciz iddiasına parkta dayak

Olay Arnavutköy'de bulunan Şehir Parkı'nda meydana geldi. Dayak yiyen kişinin 13 yaşında bir kız çocuğunu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi.

Arnavutköyde taciz iddiasına parkta dayak

Buluşma yerine kız çocuğunun akrabaları geldi. Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat döverken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüyü çeken kişi çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi. Dakikalarca dövülen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

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Arnavutköy'de taciz iddiasına parkta dayak

Arnavutköy'de taciz iddiasına parkta dayak