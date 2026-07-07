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Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Bariyerleri aşan kamyon yan yola devrildi

07.07.2026 - 16:45Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Bariyerleri aşan kamyon yan yola devrildi

Arnavutköy'de kontrolden çıkan market kamyonu bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazanın yaşandığı sırada yolda araç ve yaya bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Feci kaza, Arnavutköy Çevre Yolu'nda meydana geldi. Emirhan V. idaresindeki bir nakliye kamyonu, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan kamyon yol kenarındaki bariyerleri yıkarak çevre yolundan yan yola devrildi. Kamyonun devrildiği sırada yan yolda herhangi bir araç veya yayanın bulunmaması olası bir faciayı önlerken kamyonun sürücüsü olan Emirhan V. yaralandı.

Yaralı sürücü ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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