Armağan Zengin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Armağan Zengin hakkında merak edilenler!

Devlet Tiyatrosu oyuncularından Armağan Zengin, yer aldığı dizi ve projelerle gündeme geliyor. Son olarak Dolunay dizisinde Burak rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Armağan Zengin Azerbaycan'da da büyük ilgi görüyor. Peki, Armağan Zengin kimdir? İşte Armağan Zengin’in biyografisi…

ARMAĞAN ZENGİN KİMDİR?

Türk oyuncu Armağan Zengin, İzmir’de dünyaya geldi. TV, sinema projeleri ile devlet tiyatrosu oyunlarında sahne alan Armağan Zengin, akustik konserlerde de yer alıyor.

Ayrıca sunuculuk ve seslendirme de yapan oyuncu, gitar, piyano, gan/kulak ve drama dersleri de veriyor.

ARMAĞAN ZENGİN’İN DİZİ VE FİLMLERİ

2009 Kavak Yelleri / Kanal D

2010 Karadağlar / Show Tv

2011 Leyla ile Mecnun / Trt1

2011 Yıldızım Sensin / Trt1

2012 Artiz Mektebi / KanalD

2015 İlişki durumu Karışık / Show Tv

2015 KSK TV / Yılbaşı Özel

2016 Uçankuş Tv / Özel Program (Müzik)

2016 Gözüm Sende Yarışması / Atv (Kazananım)

2016 Kurtlar Vadisi / KanalD

2016 Anne / Star Tv

2016 Vatanım Sensin / KanalD

2016 O Hayat benim / Fox Tv

2016 NO:309 / Fox Tv

2016 Fırtına / Orta Metraj Film (Başrol Engin)

2016 Ünsiyet / Kısa Metraj Film (Ödüllü)

2017 Arka Sokaklar / KanalD

2017 Dolunay / Star Tv (Ödüllü)

2017 İkisini De Sevdim / ATV

2018 Yalancı Damat / Fox Tv (başrol)

2018 Benden Bu Kadar / Fox Tv

2018 DenizBank / Reklam

2018 İnstagram ve YouTube ürün reklamları

2018 - 2019 sosyal medya aktif kullanım.

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