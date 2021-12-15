Armağan Zengin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Armağan Zengin hakkında merak edilenler!
Dolunay dizisinde Burak rolü dikkatleri üzerine çeken Armağan Zengin, pek çok dizide ve projede yer aldı. Halen Devlet Tiyatroları oyuncularından olan Armağan Zengin, özellikle Azerbaycan’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu son günlerde yeni projelerle gündem geliyor. Peki, Armağan Zengin kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Devlet Tiyatrosu oyuncularından Armağan Zengin, yer aldığı dizi ve projelerle gündeme geliyor. Son olarak Dolunay dizisinde Burak rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Armağan Zengin Azerbaycan'da da büyük ilgi görüyor. Peki, Armağan Zengin kimdir? İşte Armağan Zengin’in biyografisi…
ARMAĞAN ZENGİN KİMDİR?
Türk oyuncu Armağan Zengin, İzmir’de dünyaya geldi. TV, sinema projeleri ile devlet tiyatrosu oyunlarında sahne alan Armağan Zengin, akustik konserlerde de yer alıyor.
Ayrıca sunuculuk ve seslendirme de yapan oyuncu, gitar, piyano, gan/kulak ve drama dersleri de veriyor.
ARMAĞAN ZENGİN’İN DİZİ VE FİLMLERİ
2009 Kavak Yelleri / Kanal D
2010 Karadağlar / Show Tv
2011 Leyla ile Mecnun / Trt1
2011 Yıldızım Sensin / Trt1
2012 Artiz Mektebi / KanalD
2015 İlişki durumu Karışık / Show Tv
2015 KSK TV / Yılbaşı Özel
2016 Uçankuş Tv / Özel Program (Müzik)
2016 Gözüm Sende Yarışması / Atv (Kazananım)
2016 Kurtlar Vadisi / KanalD
2016 Anne / Star Tv
2016 Vatanım Sensin / KanalD
2016 O Hayat benim / Fox Tv
2016 NO:309 / Fox Tv
2016 Fırtına / Orta Metraj Film (Başrol Engin)
2016 Ünsiyet / Kısa Metraj Film (Ödüllü)
2017 Arka Sokaklar / KanalD
2017 Dolunay / Star Tv (Ödüllü)
2017 İkisini De Sevdim / ATV
2018 Yalancı Damat / Fox Tv (başrol)
2018 Benden Bu Kadar / Fox Tv
2018 DenizBank / Reklam
2018 İnstagram ve YouTube ürün reklamları
2018 - 2019 sosyal medya aktif kullanım.
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