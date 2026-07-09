Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti! 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

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İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen korkunç olayda Ahmet Keleş ile K.D., F.K. ve E.B. isimli, yaşları 19 olan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre kavga sırasında F.K., yanında bulunan bıçakla Ahmet Keleş'i koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Keleş, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, bıçağı kullandığı tespit edilen F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler K.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



