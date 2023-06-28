"Arkadaşıyım" yalanıyla altın bilekliği çaldı

Ambarlı Mahallesi'nde oturan Emel Hirik, annesinin bir süre önce kendisine 10 bin TL'ye alıp hediye ettiği altın bilekliğin kopması üzerine tamir ettirmek için Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya bıraktı. Perşembe günü bilekliğini alma planı yapan Hirik, bazı işleri nedeniyle pazartesi günü kuyumcuya gidebildi. Kuyumcudakilerin, bilekliği arkadaşına teslim ettiklerini söylemesi üzerine Hirik, büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise bilekliğin bir kadın tarafından Hirik'in arkadaşı olduğunu söyleyerek alındığı ortaya çıktı. Bilekliğin sahibi Emel Hirik, bilekliği alan kadına çağrıda bulunarak, "Bilekliğimi geri getir yoksa sonu hiç iyi olmayacak. Bilekliği getirip, 'Yanlışlıkla aldım, isim karışıklığı olmuş' diyebilir. Ama muhakkak bana ulaşsın, bilekliğimi getirsin" dedi.

Yaşananları anlatan Hirik, "Arkadaşımı veya başka kimseyi göndermediğimi söyledim. Yüzük bakan, daha sonra bilekliğimi sorup alan kadının adımı, soyadımı söylediğini, benimle konuşur gibi yaparak bir başka kadınla konuştuğunu ve telefon ile kuyumcuyla konuşturduklarını anlattılar. Kuyumcu kamera kayıtlarını bulup izletti. Bilekliğimi alan kadını hiçbir şekilde tanımıyorum. Hiçbir akrabalığım, konuşmuşluğum, görmüşlüğüm yok. Olan benim bilekliğime oldu. Karakola da bilgi verdim. Sonucu ne olacak ben de merakla bekliyorum. Ama bu kadını bulmak istiyorum. Bulana da ödül vermeyi düşünüyorum. Değeri alındığında 10 bin TL'ydi. Bugün o rakamın üzerinde. Bilekliğimi alan kadına sesleniyorum. Bilekliğimi getir, yoksa sonu hiç iyi olmayacak. Bence bu kez sert kaya çarptı. Bilekliği getirip, 'Yanlışlıkla aldım, isim karışıklığı olmuş' diyebilir. Ama muhakkak bana ulaşsın, bilekliğimi getirsin. Annem yıllar sonra ilk kez bunu bana almıştı. Benim için değeri maneviyatı çok büyük, hiç düşünmeden getirsin derim. Sonuçtu kul hakkına da girmiş oluyor" şeklinde konuştu. Kuyumcu Bayram Özer ise, gelen kadının 10 yıllık müşterilerinin adını, soyadını verdiğini bilekliğin özelliklerini anlattığını ve müşterileri diye kadınla konuşturunca inanıp teslim ettiklerini söyledi. Özer, "Fazla da bir şey diyemiyorum. İsim, soyadını söyledi, bir kadınla konuşturdu, 'Neden bilekliğimi vermiyorsunuz' dedi, inandık verdik. Tamamen düzmece çıktı" dedi.