Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir, hükmü ne? Diyanet açıklaması

Haberin Devamı

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in son günü olan Arefe günü, İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir. Ramazan orucunun son günü olması hasebiyle Arefe günü ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen mübarek zaman dilimlerinden biridir. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? İşte tüm detaylar...

RAMAZAN AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, Ramazan Bayramı’ndan bir önceki gün olan Arefe günü, Ramazan ayının son günüdür. Bu nedenle, Arefe günü Ramazan orucuna dahildir ve oruç tutulması farzdır.

Ramazan orucu, Arefe günü akşam ezanının okunmasıyla (iftar vaktinde) son bulur. Bayramın birinci günü ise oruç tutulması yasak olan günler arasında yer alır.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE SEVABI

Hz. Peygamber (s.a.s.), Arefe gününün önemini şu hadis-i şeriflerle müjdelemiştir:

"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196)

"En hayırlı dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8)

Özellikle Kurban Arefesi için zikredilen bu faziletler, Ramazan ayının son günü olan Ramazan Arefesi için de ibadetlerin taçlandırılması açısından büyük önem taşır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? (2026)



Takvime göre 2026 yılında Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir. 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak edilecektir.

Haberin Devamı

AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

Tövbe İstiğfar: Günahların affı için bol bol dua edilmelidir.



Kuran-ı Kerim Okumak: Ramazan'ın son gününde mukabeleleri tamamlamak ve Kuran ile hemhal olmak faziletlidir.



Zikir ve Salavat: "Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh" zikrini çokça çekmek sünnettir.



Sadaka-i Fıtır: Bayram namazından önce fitrelerin verilmesi gerekir.