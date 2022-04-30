Arefe günü kargolar çalışıyor mu, bugün kargolar açık mı? Aras, Yurtiçi, UPS, PTT, Sürat, MNG arefe günü açık mı?

Kargoların çalışma durumu bayram öncesi olan arefe günü en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs Pazartesi gününden 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar kutlanacak. Peki, Bugün kargolar açık mı, Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Bugün Aras, Yurtiçi, UPS, PTT, Sürat, MNG açık mı, dağıtım yapılacak mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için kamu kurumları ve kuruluşları yarım gün çalışıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri da yarım gün çalışıyor. Ancak Kargolar, arefe gününün 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle zaten çalışmıyor.

Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

Pazar günü ise kargo dağıtımları ve alımları yapılmamaktadır. Ancak şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Kargolar, arefe günü olan 1 Mayıs Pazar günü arefe olması nedeniyle Pazar günü olması nedeniyle de çalışmayacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak.