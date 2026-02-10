GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Ardahan'da Çıldır Gölü yüzeyindeki buz kırıldı, traktör sulara gömüldü

10.02.2026 - 18:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARDAHAN (İHA)

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapan traktör, buzun kırılması sonucu suya gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı.

Ardahan'da yüzeyi son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle çözülmeye başlayan Çıldır Gölü'nde buzun kırılması sonucu göle gömülen traktör için kurtarma operasyonu başlatıldı. 14 Şubat tarihinde yapılacak olan ‘10.Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Şöleni' öncesi belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmalarına başlandı. Çıldır Belediyesi tarafından kiralanan traktör, Çıldır Gölü üzerinde yapmış olduğu kar temizliği sırasında buzun kırılmasıyla göle gömüldü.

Sular altına gömülen iş makinası için ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Traktör sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi

